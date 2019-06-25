POLİS MEMURU TUTUKLANDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güney Kıbrıs’tan lüks araçları kiralayarak yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçiren ve burada konu araçları parça amaçlı satan araç çetesi ile ilgili tutuklamalar devam ediyor. 11 Haziran 2019 tarihinde patlak veren olayla ilgili olarak soruşturmasını devam ettiren polis, soruşturma kapsamında araç çetesi ile bağlantısı olduğunu tespit ettiği itfaiyede görevli polis memuru H.K’yi tutukladı. H.K’nin, araç çetesine konu araçları yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçirmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor. H.K’nin bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.