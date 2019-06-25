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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

8 kişi tutuklandı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 23 – 24.06.2019 tarihleri, 08:00 – 04:00 saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Lefkoşa’da ve beşi Girne’de toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

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