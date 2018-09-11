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POLİS ŞÜPHELENİNCE...

POLİS ŞÜPHELENİNCE...

2 kişi tutuklandı!

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Güzelyurt’ta uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.  
Polis basın bültenine göre, dün saat 14.15 sıralarında Güzelyurt’ta şüpheli görülen A.T.’nin (E-28) üzerinde yapılan aramada tütünle karışık içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındı.

Olay sonrası A.T. ve meseleyle ilgisi görülen İ.G. (E-39) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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