POLİS ŞÜPHELENİNCE...
2 kişi tutuklandı!
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Güzelyurt’ta uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, dün saat 14.15 sıralarında Güzelyurt’ta şüpheli görülen A.T.’nin (E-28) üzerinde yapılan aramada tütünle karışık içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındı.
Olay sonrası A.T. ve meseleyle ilgisi görülen İ.G. (E-39) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Güzelyurt, uyuşturucu, tutuklama
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