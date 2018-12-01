POLİS ŞÜPHELENİNCE...

2.30.11.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Aksaray Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli olarak görülen Z.A.(E-22)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.