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EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU!

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU!

Polis eve baskın yaptı!

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

1.30.11.2018 tarihinde, 16:10-16:30 saatleri arasında, Girne’de S.E.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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