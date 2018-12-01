EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU!

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

1.30.11.2018 tarihinde, 16:10-16:30 saatleri arasında, Girne’de S.E.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.