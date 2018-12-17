POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!
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Polis basın subaylığı, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3-4 metreye kadar düştüğünü belirterek sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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Polis basın subaylığı, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3-4 metreye kadar düştüğünü belirterek sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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