BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine bugün de devam edecek.

Genel Kurul, bugünkü toplantısında, Mahkemeler, 79 milyon 763 bin 700 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve 309 milyon 764 bin 900 TL ayrılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki son günü olan 20 Aralık Perşembe günü, Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesiyle ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanıp bütününün oylanmasıyla toplantılar tamamlanacak.

2019 bütçesinde Maliye Bakanlığı’na 3 milyar 590 milyon 744 bin 200 TL, Gelirler Bütçesi’ne ise 7 milyar 731 milyon 500 bin TL öngörüldü.

Bütçe, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek.