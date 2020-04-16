Polisin denetimleri sürüyor! Toplam 62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polisin kısmi ve tam sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimleri sürüyor…

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ülke genelinde yapılan denetimlerde; 41 kişi kısmi, 21 kişi ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal etti…

Toplam 62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ederken, polis, 1 işyerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğunu da tespit etti.

Polis bahse konu şahısların tutuklandığını kaydetti…