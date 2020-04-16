Polisin denetimleri sürüyor! Toplam 62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Polisin denetimleri sürüyor! Toplam 62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
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Polisin kısmi ve tam sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimleri sürüyor…
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ülke genelinde yapılan denetimlerde; 41 kişi kısmi, 21 kişi ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal etti…
Toplam 62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ederken, polis, 1 işyerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğunu da tespit etti.
Polis bahse konu şahısların tutuklandığını kaydetti…
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