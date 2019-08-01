Polislere ne oluyor?

Haberci Gazetesi’nden Melin Dobran’ın haberine göre; Ercan Havaalanı Karakolu’nda polisin sarhoş olduğu savunulan bir kişiyi darp ettiği görüntüler başta sosyal medya olmak üzere toplumda sert tepkilere neden oldu.

Polis yetkilileri, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “açığa alınan” söz konusu polisle ilgili olarak hem cezai işlem, hem de idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, olaya anında müdahale etmeyip ihmali görülen personel hakkında da ayrıca idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

VİDEO SOSYAL MEDYADA

Havaalanı kameralarına yansıyan ve sosyal medyada bol bol paylaşılan bu görüntülerin orada görevli biri tarafından yayıldığı iddia edilirken, paylaşılan video görüntüsünün üzerine, “Burası Ercan Havaalanı Karakolu. Polisi izleyin. Bu polis ve olaya şahit olup da örtbas edenler derhal polis teşkilatına aykırı hareket ettikleri için yargılanmalı” yazıldı.

Altına yüzlerce yorum yapılan videoda suçlanan polisin bir kişiyi tişörtünden çekip yere attıktan sonra karnına defalarca tekme attığı, hatta tekme faslını yüzüne vurduğu darbe ile tamamladığı görülüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vatandaşlar, sosyal medyada paylaşılan videonun altına şu yorumları yaptı:

– “Adaleti kanunlar ve mahkemeler sağlar. Bu polis memuru hakkında derhal yasal işlem yapılmalıdır. Bu arada bu görüntülerin nasıl çekildiği ve dışarıya nasıl ve neden sızdırıldığı da ayrı bir merak konusudur”.

– “Polis de olsa dövme yetkisi yoktur” ,

– “Bu affedilmez bir durum. Demek ki üniformanın altında bir ezik ruh var. Savunmasız insana bu yapılmaz. Mahkemeler var cezayı o makamlar verir”,

– “Üniformanın verdiği yetkiye dayanarak demiş ve saldırmış sözde insan! Konu her ne olursa olsun kimsenin bunu yapmaya hakkı yok.”

POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, polis mensubu hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

“13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, görüntüdeki şahıs aşırı alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, cep telefonlarının X-Ray cihazından geçtiği sırada telefonlarının ıslandığı gerekçesiyle, görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde söz konusu şahsa karşı hiç bir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve Polis Teşkilâtı’nın itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır. Görevli polislere küfür eden şahsa karşı orantısız güç uygulayan polis mensubu aleyhinde hem cezai işlem, hem de idari soruşturma başlatılarak açığa alınmış ve olay esnasında olaya anında müdahale etmeyip ihmali görülen personel hakkında da ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır.”

ÖZERSAY AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan Polis Karakolu’nda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez Polis Genel Müdürü ile görüştüm, sorumlu (lar) hakkında soruşturma başlatıldı. İzleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikâr. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir.”

CEZAİ İŞLEM DE UYGULANACAK

İkinci bir açıklama daha yapan Özersay, “Ercan polis karakolunda polis tarafından uygulanan şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden görüştüm, mevzuatı da inceleyerek bir adım daha atıyoruz. Şiddet uygulamaktan sorumlu polise sadece disiplin soruşturması değil cezai soruşturma da açılıyor ve bugünden itibaren açığa alınıyor. Bu olaya tanıklık edip bir buçuk aydır bir şey yapmayanlar hakkında da bu ihmallerinden ötürü bugünden itibaren soruşturma açılacak. Bu tür suçların, ihmallerin cezasız kalmaması ileride caydırıcılık açısından da polis teşkilatımıza olan güven açısından da önemlidir diye düşünüyorum” dedi.