Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Polisten Girne’de denetim
Polisten Girne’de denetim

Polisten Girne’de denetim

Polisten Girne’de denetim

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (11.01.2023), Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 425 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü sürüş ehliyetsiz, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 58’i belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanma olmak üzere, toplam 96 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. 

15 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

PGM/BRT

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.