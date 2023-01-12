Polisten Girne’de denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (11.01.2023), Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 425 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü sürüş ehliyetsiz, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 58’i belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanma olmak üzere, toplam 96 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

15 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

PGM/BRT