Politis gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti Afrika’ya Taşları Kimlerin Attığını Biliyor” başlığı attı

Politis gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti Afrika’ya Taşları Kimlerin Attığını Biliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in konuya ilişkin yaptığı açıklamayı yansıttı.

Hristodulidis açıklamasında, Afrika gazetesine yönelik gösteride kimlerin yer aldıklarına dair dikkatli bir çalışma yaptıklarını belirtti.

KKTC’deki gelişmeleri çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde takip ettiklerini ifade eden Hristodulidis, Şener Levent ve Afrika’nın gazetecileriyle iletişim halinde olduklarını ifade etti.

“Gazetenin önünde toplanan grupların, hem taş atanlar, hem de direnenlerin haritasını çıkardıklarını” belirten Hristodulidis, “aşırı sağcıların çoğunluğunun işgal bölgelerindeki üniversitelerde okuyan ve Tayip Erdoğan’ın yönlendirmesine kulak veren öğrenciler olduklarını tespit ettik” şeklinde konuştu.

Fileleftheros gazetesi, “Sorumlu Türkiye – Afrika ve Şener Levent’e Yönelik Olaylar Hakkında Konsey ve Komisyon Bilgilendirildi” başlığıyla verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Afrika gazetesi ve Şener Levent’e yönelik saldırılar hakkında AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi’ni bilgilendirdiğini yazdı.

Viktoras Papadopulos

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Vekil Viktoras Papadopulos yaptığı açıklamada, Afrika gazetesine yönelik saldırılar ve burada çalışan gazetecilerin korunmasına ilişkin tüm girişimlerin, ilk andan itibaren, BM, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve AB Dönem Başkanı Bulgaristan’a yapıldığını söyledi.