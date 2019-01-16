POSTA MEMURU AFFEDİLMEDİ!

Posta memuruyken 200 bin TL değerindeki paketleri çaldığı tespit edilen Önder Ilgın’ın Karayolları Dairesi’nde göreve başladığı iddia edildi. Bakan Atakan, “Bu, mahkeme kararına kadar geçecek süre ile sınırlıdır” dedi

Posta Dairesi’nde görev yapan ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ancak ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakılan Önder Ilgın, Karayolları Dairesi’nde göreve başladı. Posta Dairesi Müdürü Söğüda Besimler Tabak, Önder Ilgın’ın Karayolları Dairesi’nde göreve başladığını doğruladı. Tabak yasa gereği, davanın sonuçlanmaması ve üzerinden 6 ayın da geçmesi nedeniyle Ilgın’ın tam maaş almaya başlayacağını anlattı. Bu nedenle Ilgın’ın Karayolları Dairesi’nde göreve başlatıldığını ifade eden Tabak, ancak herhangi bir yolsuzluk olayının yaşanmaması için de tedbir alındığını belirtti. Önder Ilgın, 2017 Eylül ayı ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa Merkez Postahane’de memur olarak çalışırken Ercan Havalimanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşya, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık 2 bin ayrı parçadan oluşan 200 bin TL değerindeki eşyayı ve bunun yanı sıra bin adet mektubu Posta Dairesi’ne ve posta sahiplerine teslim etmeyerek çalmıştı. Ilgın ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının üzerinde 8 ay geçti, ancak yargı süreci hâlâ tamamlanmadı. Kamu Görevlileri Yasası’na göre; görevinden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan kamu görevlilerinin aylıklarının yarısı ödenir ve bu yasada öngörülen haklardan ve diğer çıkarlardan yararlanmaya devam eder. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin beraatları halinde, görevden uzakta geçirdikleri süre hizmette geçirilmiş sayılır ve kademe ilerlemeleri devam ettirilerek barem içi artışları ve aylık kesinti tutarları geciktirilmeksizin verilir. Ancak bu Yasanın 100’ncü maddesinde öngörülen disiplin cezalarından bir veya daha fazlasıyla cezalandırılan veya haklarında yapılan ceza kovuşturması sonucunda yetkili bir mahkeme tarafından mahkûm edilen kamu görevlilerinin, görevden uzakta geçirdikleri süre hizmetten sayılmaz; bu süre kademe ilerlemelerinde dikkate alınmaz ve aylık kesinti tutarları verilmez. Mahkemenin altı aya kadar sonuçlanması halinde, ilgili kamu görevlisine tam maaşı verilir. Mahkûm olması halinde, tam maaş olarak görevden uzakta geçirdiği bu süre hizmetten sayılmaz ve kendisine verilen yarı maaş üstü ödemeler, ikramiyesinden indirilir. Öte yandan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 8 ay önce ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakılan posta memurunun Karayolları Dairesi’nde göreve başladığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Atakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bahse konu olan posta memurunun affedilip göreve döndürüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Atakan açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bahse konu posta memuru affedilmemiştir. Affedilip göreve döndürüldüğü konusundaki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Affedilmesi de söz konusu değildir. Başka bir birimde görev alması yürürlükte olan yasaların bir gereğidir ve mahkeme kararına kadar geçecek süre ile sınırlıdır. Yürürlükte olan 7/79 Kamu Görevlileri Yasası 102. Maddesi 3. Fıkrası "Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan kamu görevlilerinin aylıklarının yarısı ödenir ve bu yasada öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder." diyor ve soruşturma için belli bir süre veriyor. Bu süre zarfında ilgili polis soruşturması halen daha tamamlanamadığından ve dosya savcılığa sevk edilemediğinden, yasaların elvermesi nedeniyle söz konusu kişi maaş çekmeye ve görevine devam noktasında herhangi bir engel ile karşılaşmıyor.” Atakan, gerek bakanlığının, gerekse ilgili dairenin, uzayan polis soruşturmasının hızlanması ve tahkikat dosyasının savcılığa iletilmesi konusunun takibini günlük olarak yaptığını da vurguladı. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu olay sonucunda 7/79 Kamu Görevlileri Yasası'nın ilgili maddelerini benzer durumda kamuoyu vicdanını etkileyecek durumların oluşmaması adına düzeltme çalışmasına da hukukçularımız nezdinde başladıklarını da vurguladı.