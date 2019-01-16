BEBEĞİ ETKİLEYEBİLİYOR

Preeklampsi nedir? Preeklampsi nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra gelişebilecek ciddi bir komplikasyon olan ve gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen Preeklampsi nedir? Preeklampsi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Tedavi edilmediğinde hem hamile olan kadın hem de bebeği için ölümcül olabilecek preeklampsi hakkında bilinmesi gereken her şeyi haberimizde bulabilirsiniz… Preeklampsi nedir? Preeklampsi nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

PREEKLAMPSİ NEDİR?

Preeklampsi, yüksek tansiyon ve başka bir organ sistemine, – en sık karaciğer ve böbreklere – verilen hasar belirtileri ile karakterize edilen bir gebelik komplikasyonudur. Preeklampsi genellikle kan basıncı normal olan kadınlarda 20 haftalık hamilelikten sonra başlar.

Tedavi edilmezse, preeklampsi hem siz hem de bebeğiniz için ciddi – hatta ölümcül komplikasyonlara neden olabilir. Preeklampsiniz varsa, en etkili tedavi bebeğinizin doğumudur. Bebeği doğurduktan sonra bile, iyileşmeniz için biraz zaman alabilir.

Hamileliğinizin erken döneminde preeklampsi teşhisi konduysa, zorlu bir görevle karşı karşıya kalırsınız. Bebeğinizin gelişmesi için daha fazla zamana ihtiyacı vardır, ancak kendinizi veya bebeğinizi ciddi komplikasyon riskine sokmaktan kaçınmanız gerekir.

Nadiren preeklampsi, (doğum sonrası preeklampsi olarak bilinen) bebeğin doğumundan sonra da gelişebilir.

PREEKLAMPSİ BELİRTİLERİ

Preeklampsi bazen hiçbir belirti olmadan gelişir. Yüksek tansiyon yavaşça gelişebilir veya ani bir şekilde başlayabilir. Kan basıncınızı takip etmek doğum öncesi bakımın önemli bir parçasıdır çünkü preeklampsinin ilk işareti genellikle kan basıncındaki bir artıştır. 140/90 milimetre cıva (mm Hg) veya daha yüksek olan kan basıncı – iki seferde, en az dört saat arayla belgelenen – anormaldir.

Preeklampsinin diğer belirti ve semptomları şunları içerebilir:

– İdrarınızda aşırı protein (proteinüri) veya ek böbrek problemi belirtileri

– Şiddetli baş ağrısı

– Geçici görme kaybı, bulanık görme veya ışığa duyarlılık dahil olmak üzere görmede değişiklikler

– Üst karın ağrısı, genellikle sağ taraftaki kaburgalarınızın altında

– Mide bulantısı ya da kusma

– Azalan idrar çıkışı

– Kanınızdaki trombosit seviyelerinde azalma (trombositopeni)

– Bozulmuş karaciğer fonksiyonu

– Akciğerlerinizdeki sıvının neden olduğu nefes darlığı

Preeklampsi ile ani kilo alımı ve şişkinlik (ödem) – özellikle yüzünüzde ve ellerinizde – oluşabilir. Ancak bunlar birçok normal gebelikte de görülür, bu nedenle preeklampsinin güvenilir belirtileri olarak kabul edilmezler.

PREEKLAMPSİ NEDENLERİ

Preeklampsinin kesin nedeni birkaç faktörü içerir. Uzmanlar, bu durumun plasentada başladığına inanmaktadır. Plasenta hamilelik sırasında fetusu besleyen organdır. Gebeliğin başlarında, yeni kan damarları plasentaya etkili bir şekilde kan yollamak için gelişir.

Preeklampsili kadınlarda bu kan damarları düzgün gelişmemiş veya çalışmıyor olabilir. Normal kan damarlarından daha dardırlar ve onlardan akabilecek kan miktarını sınırlayan hormonal sinyallemeye farklı tepki verirler.

Bu anormal gelişimin nedenleri şunları içerebilir:

– Uterusa kan akışının yetersiz olması

– Kan damarlarında hasar

– Bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun

– Bazı genler

Hamilelik sırasında diğer yüksek tansiyon bozuklukları

Preeklampsi, gebelikte ortaya çıkabilecek dört yüksek tansiyon bozukluğundan biri olarak sınıflandırılır. Diğer üçü:

Gebelik hipertansiyonu

Gebelik hipertansiyonu olan kadınlar yüksek tansiyona sahiptir ancak idrarlarında fazla protein yoktur veya diğer organ hasarı belirtileri vardır. Gebelik hipertansiyonu olan bazı kadınlarda sonunda preeklampsi gelişir.

Kronik hipertansiyon

Kronik hipertansiyon, hamilelikten önce veya 20 haftadan önce ortaya çıkan kan basıncıdır. Ancak, yüksek tansiyonun genellikle semptomları olmadığından, ne zaman başladığını belirlemek zor olabilir.

Şiddetli preeklampsi ile kronik hipertansiyon

Bu durum, hamilelikten önce kronik yüksek tansiyon tanısı konmuş kadınlarda görülür, ancak daha sonra idrarda veya hamilelik sırasında diğer sağlık komplikasyonlarında kötüleşen yüksek tansiyon ve protein gelişir.

PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ

Gebelikte preeklampsi için önerilen tedavi bebeğin doğumudur. Çoğu durumda, bu hastalığın ilerlemesini önler.

Hafif preeklampsi durumunda bile anne ve bebek çok yakın takibe alınır, kan değerleri takip edilirken tansiyon düşürülür. Doktor, bebeğin dış ortamda yaşayabileceği kanaatine varınca ve belirtiler ağırlaşınca doğum geciktirmeden yapılır. Ağır preeklampsi ve eklampsi gelişmemesi için anneye magnezyum tedavisi başlanır. Doğum sonrasında da annenin yoğun bakım ünitesinde ciddi takibi devam eder. Hafif preeklampsinin tedavisi mümkün olabilir ama ağır preeklampsi anne VE bebeğin hayatına mal olan ciddi bir sorundur.