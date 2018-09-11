PROTOKOL BUGÜN İMZALANACAK!

Uzlaşı sonucu Hayvan Üretciileri Birliği eylemlerini sonlandırdı.

Toplantıdan çıkan sonuca göre; Küçükbaş hayvan desteği artırılacak, 2.60 TL olan süt fiyatı 1.80 olarak yeniden belirlendi, 1.90’dan imalat sanayine satılan sütün 1.87 TL’den satışı gerçekleştirilecek.

Üreticilerin artan giderlerinin karşılanması için 4 ay süreyle litre başına 1 TL destek primi ödenecek. Karma hayvan yemi ithalatına izin verilecek. Hükümet ile Hayvan Üreticileri arasındaki Uzlaşı Protokolü ise bugün imzalanacak.