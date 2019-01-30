Quaresma sürprizi!

İkinci Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul etmeyerek, ayrılık için ısrarcı olan Ricardo Quaresma’nın, Porto’ya değil, ABD’ye gidebileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş’la maddi konularda henüz anlaşma sağlayamayan Portekizli futbolcunun, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao tarafından istenmediği ve bu nedenle rotasını ABD Ligi MLS’e çevirdiği iddia edildi.

Beşiktaş’la bağları büyük ölçüde kopan Q7’nin 1-2 gün içinde İstanbul’dan ayrılacağı belirtildi. Bu arada Erzurum maçında direkt kırmızı kart gören Quaresma dün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Neşesi yerinde!

Ayrılığın eşinde olan Ricardo Quaresma sabah salonda gerçekleşen kuvvet artırıcı çalışmada yer aldı. Portekizli yıldızın neşeli hali dikkat çekti.