RAİF DENKTAŞ ANILDI

26 Aralık 1985 tarihinde bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Raif Denktaş Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Anma törenine DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Raif Denktaş’ı ailesi ve sevenleri katıldı.

Din görevlisi tarafından dua okumasıyla başlayan törende Raif Denktaş’ın kardeşi Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş kısa bir konuşma yaptı.

Denktaş konuşmasına, ülkede artan trafik kazalarına dikkati çekerek, trafik kazasında bir evlat kaybetmenin acısını bilen bir aile olduklarını söyledi.

Serdar Denktaş, önümüzdeki yıl trafik kazalarının can almadığı, gençlerin yollarda çok daha dikkatli olduğu ve kendilerini sevenleri üzmediği bir yıl olmasını temenni etti.

Kardeşi Raif Denktaş’ın anıların aile içerisinde gerek gülerek gerekse ağlayarak her zaman anlattıklarını belirten Denktaş ‘büyük bir değerdi, kaybettik, ama çizdiği bir yol var ve o yolda yürümeye devam etmeye çalışıyoruz’ dedi.