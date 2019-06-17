Lefkoşa Girne anayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmazken sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi Araç sürücüsü Noman Ahmad Malik bir sure sonra polise giderek ifade verdi.

Yeni Bakış Gazetesi’nden Ahmet İkidereli’nin haberine göre; Lefkoşa Girne anayolunda dün öğleden sonra meydana gelen kazada ölen ve yaralanan olmadı. Kaza sürücüsü Noman Ahmad Malik, Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyretmekte olan JA 686 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra iki takla atıp tavanı üzerine durması ile meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.