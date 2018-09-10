ANKARA'DA ABDULLAH ÖZTOPRAK FIRTINASI!

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından bu yıl 15.cisi gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin final gecesinde Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan ” Türklük Sönmez Ateş ” isimli muhteşem tiyatral gösterisi geceye damgasını vurdu.

86 modelin oyuncu ve dansçı olarak görev aldığı projede, kastın seçimi ve koreografinin tamamını Abdullah Öztoprak hazırladı.

Modacının kendi sesinden de doğaçlama olarak şiirlerin okuduğu ve hikayeler anlattığı gösteri de kendi bestesi olan üç şarkının seslendirildiği gösteriyi 120.000 den fazla izleyici izledi ve festival alanında çok büyük bir coşku yaşandı.

3 ay önce hazırlıklarına başlanan projede 1 ay boyunca da teknik çalışmalar yapıldı. Modellerin büyük bir kısmı Kıbrıslı modellerden seçildi.

Gecenin sonunda,modacı Abdullah Öztoprak’a festivale katkılarından ve yaşattığı muhteşem gecenin anısına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından plaket verildi.

Ayrıca, başkan Demirel, festivale katkılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Kültür Ataşeliği adına Canev Engelkıran’a ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Ahmet Zeki Bulunç’a plaket verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü adına da Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv ,Başkan Demirel’e sandık hediye etti.