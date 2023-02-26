Resimdeki gizli şemsiye... Sadece IQ'su 150'nin üstünde olanlar 9 saniyede buluyor

Normal bir insan beyni, her açıdan farklı bir algı oluşturan şeylere veya görüntülere farklı bakabilir. Optik yanılsama, beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan bir nesnenin, çizimin veya insanların akıl almaz, son derece büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür.

Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi çok sayıda optik yanılsama türü vardır. Bu optik illüzyonlar, şeyleri nasıl algıladığınıza biraz ışık tuttuklarından psikanaliz alanının da bir parçasıdır.

Böyle zekice bir örnek, resimdeki kafenin içinde bir şemsiyenin saklandığı bir resimde görülebilir.

Yukarıdaki görsel, kafenin içindeki gizli şemsiyeyi görmenizi sağlayan bir zeka oyunu olarak paylaşılmıştır.

Resimde bir garsonun masalarda kahve servisi yaptığını görebilirsiniz. İnsanlar kahve dükkanında sohbet ediyor ve kahvelerinin tadını çıkarıyor. Tezgahın içinde bir garson ve bar taburelerinin yanında bir adam duruyor. Ancak kafede gizlenmiş bir şemsiye vardır.

Resimdeki gizli şemsiyeyi sadece kartal gözlü izleyicilerin görebileceği iddia edildi. Görüntü, kafenin içindeki gizli şemsiyeyi bulmaya çalışan binlerce yetişkinin kafasını kaşımasına neden oldu. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur.

Haber Global