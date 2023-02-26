Kıbrıs Türk Tiyatro camiası yasta…Ahmet Karabiber hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Ahmet Karabiber hayatını kaybetti.

Ölümü ile ailesi ve tiyatro camiasını yasa boğan Karabiber’in cenazesi, yarın Karaoğlanoğlu camiinde kılınacak öğle namazına müteakip, Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecek.

Karabiber’in vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karabiber ailesine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Tiyatro sanatçımız Ahmet Karabiber’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar Kıbrıs Tiyatrosuna önemli hizmetleri geçmiş Ahmet Karabiber ile 1994 yılında Show TV için çektirdiğim Geçmişin İsleri filminde rol aldığı sırada tanışma fırsatımız olmuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyorum”

BRT