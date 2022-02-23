Resmen gençleşmiş! Ünlü oyuncu Beren Saat'in yeni imajı çok beğenildi

Şarkıcı Kenan Doğulu ile evliliği nedeniyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi. Saat'in yeni imajını çok beğenen hayranları "Resmen gençleşmişsin" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi. Büyük bir aşkla evlenen ikilinin geçtiğimiz dönemde araları bozulduğu iddia edilmişti. Hatta boşanacakları konuşulan ikili, bu iddiaları yanıtsız bırakarak evliliklerine devam etti.

BİR SÜREDİR SESSİZDİ

Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara dönen ve büyük bir etki yaratan Beren Saat, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yeni imajı çok beğenilirken, hayranlarından da "Resmen gençleşmişsin", "Çok yakışmış", "Harika" gibi yorumlar geldi.

İşte Saat'in yeni imajı:

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