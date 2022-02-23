Öğrenciler telefonlarına gelen mesajla şoku yaşadı! Kadın öğretmenden skandal hata

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın öğretmen, kendisinin cinsel ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla 200 öğrencisine mesaj olarak attı. Okul yönetiminin durumdan haberdar olmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'deki bir kadın öğretmenin imza attığı skandal, duyanların ağzını açık bıraktı. Ohio'daki bir okulda öğretmen olarak görev yapan kişi, kişisel cinsel içerikli videosunu yanlışlıkla 200 öğrencisinin cep telefonuna gönderdi.

ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA

Öğretmen hakkında soruşturma başlatılırken, öğrencilerin telefonuna kayıtların nasıl ulaştığı da araştırıldı. Henüz herhangi bir suçlamada bulunulmadığı için adı açıklanmayan öğretmen okul tarafından disiplin cezasına çarptırılmadı ancak şimdilik ücretli izne ayrıldı.

"EBEVEYN OLARAK DEHŞET VERİCİ"

Öğrencilere ulaşan cinsel görüntülerin sonrasında veliler öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir Amerikan haber programına konuşan veli, "Ebeveyn olarak bu dehşet verici. Özellikle çocuklar etrafında bir otorite figürü ve rol model olarak gördükleri öğretmenleri tarafından böyle bir şeyin yapılmasını anlamak mümkün olmuyor" dedi.

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