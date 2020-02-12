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RESTORANDA YANGIN!

RESTORANDA YANGIN!

Yangın!

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Gazimağusa'da faaliyet gösteren Berf Restoran isimli iş yerinde dün mangal bacası içerisinde oluşan aşırı tortu ve yağ birikintisinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın iş yeri personeli tarafından söndürülürken, 1 deri sandalye ve yaklaşık 15 metrekarelik duvar kağıdı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, çıkan isten restoranın tavan ve duvarları zarar gördü.
 

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