RESTORANDA YANGIN!
Yangın!
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Gazimağusa'da faaliyet gösteren Berf Restoran isimli iş yerinde dün mangal bacası içerisinde oluşan aşırı tortu ve yağ birikintisinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın iş yeri personeli tarafından söndürülürken, 1 deri sandalye ve yaklaşık 15 metrekarelik duvar kağıdı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, çıkan isten restoranın tavan ve duvarları zarar gördü.
Etiketler : Gazimağusa, Berf Restoran, yangın
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