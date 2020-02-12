RESTORANDA YANGIN!

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Berf Restoran isimli iş yerinde dün mangal bacası içerisinde oluşan aşırı tortu ve yağ birikintisinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın iş yeri personeli tarafından söndürülürken, 1 deri sandalye ve yaklaşık 15 metrekarelik duvar kağıdı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, çıkan isten restoranın tavan ve duvarları zarar gördü.

