Ronaldo canlı yayında duş aldı! Milyonlarca takipçisi o anları gözünü kırpmadan izledi

Cristiano Ronaldo canlı yayında önce saunaya girdi ardından da duş aldı. Portekizli yıldızın o anlarını 700 bin kişi anbean takip ederken toplamda 1 milyondan fazla kişinin yayını izlediği tahmin ediliyor.

Instagram'da 407 milyon takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo yaptığı canlı yayınla gündeme oturdu. Saunaya giren ardından da duş alan yıldız futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formu büyük ilgi çekti.

ANLIK 700 BİN KİŞİ İZLEDİ

Saunaya girdiği ve duşa aldığı anları canlı yayınlayan Portekizli yıldızı, anlık 700 bin kişi izledi. 37 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziğiyle dikkat eden Ronaldo'ya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kısa süren yayını 1 milyondan fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor.

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