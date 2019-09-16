RUHSATSIZ AVLANIRKEN YAKALANDI!

KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrollerinde, ithali yasak fişekle, ruhsatsız avlandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sınırüstü köyünde 19 numaralı av bölgesinde D.Ç’nin (E-29) geçerli avlanma ruhsatı olmaksızın ayrıca tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak olan 49 adet av tüfeği fişeği ile kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.