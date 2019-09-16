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PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET…

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET…

Bir kişi hakkında yasal işlem!

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Ercan Havalimanında, dün, J.A.(E-45), tasarrufunda, yasal limitin üzerindeki, 10.000 ABD doları ve 11.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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