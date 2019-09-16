PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET…
Bir kişi hakkında yasal işlem!
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Ercan Havalimanında, dün, J.A.(E-45), tasarrufunda, yasal limitin üzerindeki, 10.000 ABD doları ve 11.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler : Ercan Havalimanı, para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
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