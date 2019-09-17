RUM ANNE VE KIZI TUTUKLANDI!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Güzelyurt’ta askeri bölgede bulunan evlerini fotoğraflayan Rum anne ve kızı tutuklandı ve haklarında dava okunduktan sonra serbest bırakıldı



Güzelyurt’ta kendilerine ait olan ve 74 sonrası terk etmek zorunda kaldıkları evlerini aradan geçen yıllar sonra fotoğraflamaya çalışan anne – kız zanlılar Maria Hadjıkyrıakou ve Georgia Hadjıkakou evlerinin askeri bölgede kalmasından ötürü suç işledikleri gerekçesi ile tutuklandılar. Anne – kız dün Lefkoşa’da askeri mahkemeye getirilmelerine rağmen mahkemeye çıkarılmadan aleyhlerine Lojmana izinsiz girmek suçundan dava okundu ve zanlılar serbest kaldı. BKP’DEN KINAMA Öte yandan Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), iki Kıbrıslı Rum kadının askeri yasak bölge kapsamındaki bir evin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanmasını kınadı. BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter konuyla ilgili açıklamasında, “Bu ülkede yaşanan en büyük acılardan biri de her iki toplumun da 1974 sonrasında doğup büyüdükleri evleri, köyleri terk etmek zorunda kalmalarıdır. Bu çok insani ve hassas bir konudur. Ara bölgede kalan eski evlerini fotoğraflamak istedikleri için Kıbrıslı Rum bir anne ve kızının polis tarafından ‘askeri yasak bölgede fotoğraf çekme’ gerekçesiyle tutuklanması çağ dışıdır ve milliyetçilik ve şovenizmi körüklemekten başka bir işe yaramaz” dedi. Yiğiter, çözümsüzlük devam ettiği sürece temel insan haklarına aykırı bir şekilde tüm Kıbrıslıların bu tarz olaylarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Yiğiter, “Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Rumlara ait birçok yerleşim yeri bu gün askeri bölge içinde kalmıştır. Ve bu yerleşim yerlerinin sahipleri, köylerini, doğup büyüdükleri evleri görememektedir. Bu kuzeyde hüküm süren rejimin temel insan haklarını ihlal ettiğinin en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.



