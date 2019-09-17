SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN!
Ulukışla kavşağında araç yangını
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Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde Özgür Erkmen yönetiminde, seyir halindeki HK 996 plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye tarafında söndürüldü.
Polisten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarına geldiği zaman henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı, makine kapağı ve plastik aksamları yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu, Özgür Erkmen, araç, yangın
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