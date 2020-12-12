Rum Kilisesi, Kızılbaş Kilisesi’ndeki etkinlikten rahatsız. Atalay’dan açıklama

Din İşleri Başkanlığı, Kızılbaş Kilisesi’nde bugün “New Years – Crafts and Vintage Bazaar” başlığıyla bir etkinlik gerçekleştirilmesinin Güney Kıbrıs Kilisesi tarafından “Kilisenin ruhuna aykırı ve inananlarını incitici” olarak tanımlandığını, bu ve benzeri etkinliklerden dolayı hassasiyet ve üzüntüsünü ilettiğini bildirdi.

Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, hangi inancın ibadethanesi olursa olsun, evrensel hukuk ve temel insan hakları gereği saygılı olunması gereklidir. İbadethanenin ruhuna uygun olmayan, ait olduğu inancın inananlarını incitici her türlü etkinlik ise yanlıştır ve kesinlikle kaçınılması gereklidir.” ifadelerini kullandı. Atalay, bu tür eylemlerin isterse başka bazı iyi amaçlar için, bir kasıt güdülmeden ve o inanç mensuplarının hassasiyetleri bilinmeden gerçekleştirilmiş olsa dahi o ibadethanenin mensuplarını aynı şekilde incittiğini belirtti.

Atalay şöyle devam etti: “Kıbrıs’ta veya dünyanın herhangi bir yerinde camilerimizde İslam inancına aykırı, Müslümanları incitebilecek her türlü eylem ya da etkinlik veya ibadethanelerimize yönelik her türlü taciz bizleri incitmekte, bu tür eylemlere karşı en uygun ve etkili biçimde tavır almaktayız. Aynı şekilde diğer inanç mensuplarının ibadethanelerine karşı yapılan, o inancın inanırlarını incitici her türlü müdahale, ibadethanelerin ruhuna uygun olmayan her türlü eylem ve etkinliği de kesinlikle kabul edilemez bulmakta, bu tür yanlışlara karşı gerekli tavrın alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili evrensel insan hakları ilkeleri, insan olmanın ve inancımızın bir gereği olarak her kesimi duyarlı olmaya davet ediyor, bu tür yanlışlardan dolayı üzüntü duyuyor, yinelenmemesi için yetkili birimler ve duyarlı çevrelerce gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.”

TAK