DAÜ Rektörü Hocanın, LAÜ Rektörü Yükselen ile görüştü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile görüştü. DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün saat 11.00’de gerçekleştirilen görüşme, Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Görüşmede; LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu ve LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen de hazır bulundu.

Görüşmede, iki üniversite arasında geleceğe yönelik yapılabilecek iş birliği çalışmaları ele alındı. Görüşme sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın tarafından, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye etti.