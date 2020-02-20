Rum Savunma Bakanı: ABD’ye yapılan kolaylıklar insani karaktere sahip

Kıbrıs Haber Ajansı tarafından Haravgi gazetesinin çarşamba günkü “Kıbrıs Orta Doğu karşısında ABD üssü” başlıklı ana konusunu değerlendirilmesi istenilen Savunma Bakanı Savvas Aggelides Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios’un 8 Ocak’ta Lefkoşa’nın insani operasyonları kolaylaştırmak amacıyla ABD’nin geçici olarak Kıbrıs’ı kullanmasına onay verdiğiyle ilgili yaptığı açıklanmalara yönlendirme yaptı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti olarak gerek üçüncü ülkeler gerekse AB’nin insani karakterli operasyonlarına kolaylık sunmak konusunda bu eylemleri sürdürmeyi amaçlıyoruz” diyen Aggelides bu şekilde Kıbrıs’ın bölgede istikrar ve güvenlik konularında oynadığı rolün tanıtıldığını vurguladı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onay verdiği durumun statüsü ve görevi hiç değişmedi. Başvuruya olumlu onay verildiği konuda Hükümet Sözcüsünün 8 Ocak’ta yaptığı açıklama çok netti”.

“Yanlış anlaşmalara neden olan ve savunma ve güvenlikle ilgili konularda kafa karışıklığına neden olan bu tür adlandırmalar konusunda dikkatli olmalıyız. Bu konularda küçük politikalar yapılamaz”.

Kousios yazılı açıklamasında Lefkoşa’nın ABD’nin hızlı yanıt birimleri için geçici olarak durak olarak Kıbrıs’ı kullanması başvurusuna olumlu yanıt verdiğini söylemişti. Birimin misyonu ABD diplomatik misyonları ve Amerikan vatandaşlarının gerekli olması durumunda taşınılmasını öngörüyordu.

Hükümet Sözcüsünün yazılı açıklamasına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti mevcut siyasi çerçevede ve operasyonun insani karakteri nedeniyle, gerekli olması durumunda Kıbrıs’ın geçici olarak bir durak olarak kullanılması yönünde Amerikalı yetkililer tarafından ABD Elçiliği tarafından yapılan başvuruya olumlu yanıt vermişti.

Kousios, geçmişte de aynı uygulamayla Kıbrıs Cumhuriyeti AB içinde ve dışında üçüncü ülkeler tarafından yapılan başvurulara olumlu yanıt verdiğini ve coğrafi konumunu ve Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleriyle mükemmel ilişkilerini değerlendirerek bölgede istikrar ve güvenlik koşullarının sağlanması amacıyla bunu yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi yazısında Kıbrıs’ın Orta Doğu ülkelerine karşı ABD’nin bir üssüne dönüştüğü ve Andreas Papandreou üssünde 500 kişilik tam donanımlı bir birim kurulduğundan, ayrıca İncirlik’teki ABD üssünün taşınması amacıyla Akrotiri’de inşaat projeleri gerçekleştirildiğine yer vermektedir.

Kıbrıs Haber Ajansı