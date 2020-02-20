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Yağmur geliyor

Yağmur geliyor

Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Şubat döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; yarın, Cumartesi ve Pazar, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

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