Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Şubat döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; yarın, Cumartesi ve Pazar, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-18 derece dolaylarında seyredecek.