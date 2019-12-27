SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 27 Aralık 2019, hava nasıl olacak
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