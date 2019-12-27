ALTIN FİYATLARINDA HAFİF YÜKSELİŞ!
Altın...
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Altın fiyatları güne hafif bir yükselişle başladı. 27 Aralık'ta gram altın 288,68'den işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının fiyatında artış yaşandı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 470 Lira
Yarım Altın: 940 Lira
Gram Altın: 288,68 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: Bin 933 Lira
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