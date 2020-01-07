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  3. SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA DEVAM EDECEK!
SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA DEVAM EDECEK!

SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA DEVAM EDECEK!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman fırtına şeklinde esecek. 

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