ALTIN FİYATLARI CEP YAKIYOR!

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Yaşanan yükselişte tıpkı ticaret savaşlarında olduğu gibi yine ABD Başkanı Trump'ın aldığı kararlar gösteriliyor. Devam eden yükseliş nedeniyle çeyrek altın fiyatı 493 lira seviyesine çıktı. Peki gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan ABD-İran gerilimine bağlı olarak sert yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 493 Lira

Yarım altın: 985 Lira

Gram altın: 302 Lira

Cumhuriyet altını: 2 Bin 16 Lira

Tam altın: Bin 970 Lira