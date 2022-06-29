Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının ulaşabileceği telefon numaralarını paylaştı

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duymaları halinde 1102 ve 0533 842 8358 numaralı telefonları arayarak kendilerine verilecek doktor telefon numaralarına ulaşabilirler bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Covid-19 pozitif hastalar ihtiyaç duymaları halinde 1102 ve 0533 842 8358 numaralı telefonları arayarak kendilerine verilecek doktor telefon numaralarına ulaşabilirler”.