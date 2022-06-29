Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının ulaşabileceği telefon numaralarını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının ulaşabileceği telefon numaralarını paylaştı
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Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duymaları halinde 1102 ve 0533 842 8358 numaralı telefonları arayarak kendilerine verilecek doktor telefon numaralarına ulaşabilirler bilgisine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Covid-19 pozitif hastalar ihtiyaç duymaları halinde 1102 ve 0533 842 8358 numaralı telefonları arayarak kendilerine verilecek doktor telefon numaralarına ulaşabilirler”.
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