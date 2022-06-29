Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının ulaşabileceği telefon numaralarını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının ulaşabileceği telefon numaralarını paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının ulaşabileceği telefon numaralarını paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının ulaşabileceği telefon numaralarını paylaştı

A+A-

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duymaları halinde 1102 ve 0533 842 8358 numaralı telefonları arayarak kendilerine verilecek doktor telefon numaralarına ulaşabilirler bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Covid-19 pozitif hastalar ihtiyaç duymaları halinde 1102 ve 0533 842 8358 numaralı telefonları arayarak kendilerine verilecek doktor telefon numaralarına ulaşabilirler”.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.