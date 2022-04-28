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Sağlık Bakanlığı ‘Gizemli’ hepatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı ‘Gizemli’ hepatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı ‘Gizemli’ hepatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı

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Sağlık Bakanlığı, başta Birleşik Kırallık  olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülen  akut hepatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

 

Konunun Uluslararası sürveyans ağlarından  takip edildiği  belirtilen açıklamada  şöyle denildi:

“Basında da yer aldığı üzere Ocak 2022 – 20 Nisan 2022 tarihleri arasında başta Birleşik Kırallık  olmak üzere Avrupa ülkelerinde özellikle 0- 16 yaş çocuklarda  nedeni henüz netleşmemiş akut hepatit vakalarında artış saptanmıştır, ancak çoğu hastada adenovüris tip 41’in pozitif olduğu saptanmıştır. Bu hastaların çoğu 5 yaş altı olup ateş, kusma ,ishal ,sarılık  şikayetleriyle başvurmuşlardır. Şu ana kadar izlenen kaybedilen hasta olmamıştır, çoğu hasta iyileşmiştir. 3 hastaya karaciğer nakli gerektiği bildirilmiştir. Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır .Bakanlığımız konuyu takip etmekte olup , ilerleyen günlerde  gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır”

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