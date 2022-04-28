Sağlık Bakanlığı ‘Gizemli’ hepatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı ‘Gizemli’ hepatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı, başta Birleşik Kırallık olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülen akut hepatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Konunun Uluslararası sürveyans ağlarından takip edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Basında da yer aldığı üzere Ocak 2022 – 20 Nisan 2022 tarihleri arasında başta Birleşik Kırallık olmak üzere Avrupa ülkelerinde özellikle 0- 16 yaş çocuklarda nedeni henüz netleşmemiş akut hepatit vakalarında artış saptanmıştır, ancak çoğu hastada adenovüris tip 41’in pozitif olduğu saptanmıştır. Bu hastaların çoğu 5 yaş altı olup ateş, kusma ,ishal ,sarılık şikayetleriyle başvurmuşlardır. Şu ana kadar izlenen kaybedilen hasta olmamıştır, çoğu hasta iyileşmiştir. 3 hastaya karaciğer nakli gerektiği bildirilmiştir. Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır .Bakanlığımız konuyu takip etmekte olup , ilerleyen günlerde gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır”
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.