Sağlık Bakanlığı:646 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi
Sağlık Bakanlığı:646 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi
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Sağlık Bakanılığı yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı
İşte son rakamlar:
Bugün yapılan test sayısı: 646
Pozitif vaka sayısı: 0
İyileşen hasta sayısı: 2
Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0
Toplam yapılan test sayısı: 7525
Toplam pozitif vaka sayısı: 108
Tedavisi süren hasta sayısı: 17
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4
Toplam iyileşen hasta sayısı: 87
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