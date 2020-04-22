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  3. Sağlık Bakanlığı:646 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi
Sağlık Bakanlığı:646 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi

Sağlık Bakanlığı:646 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi

Sağlık Bakanlığı:646 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi

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Sağlık Bakanılığı yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı

İşte son rakamlar:

Bugün yapılan test sayısı: 646

Pozitif vaka sayısı: 0

İyileşen hasta sayısı: 2

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0

Toplam yapılan test sayısı: 7525

Toplam pozitif vaka sayısı: 108

Tedavisi süren hasta sayısı: 17

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Toplam iyileşen hasta sayısı: 87

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