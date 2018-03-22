SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI ONAYLANDI!

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası”nı görüşerek, oybirliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 11.00’de HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, HP Milletvekili Hasan Topal ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yanında, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katıldı.