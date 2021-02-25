Şahali,“Bu genelge ve tır konusundan pis kokular geliyor” dedi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasalara rağmen hareket özgürlüğünün kimseye tanınmayacağını söyleyerek, uygulamada bir zafiyet varsa, bunu kitabına uyduran bir genelge yayınlanmasının doğru olmadığını belirtti.

Bakan veya müdürün yasalara rağmen, bir işlem talimatı veremeyeceğini belirten Şahali, genelgenin gerekçesinin de “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Şahali, genelgeden kaynaklı bir tırın gümrüğe ulaştığı duyumlarını aldıklarını söyleyerek, “bu genelge ve tır konusundan pis kokular geliyor” dedi.

UBP kurultayının demokrasinin yara almasına sebebiyet verdiğini savunan Şahali, “UBP’nin meselesi vatandaşın, halkın kaynakları ve zamanını tüketiyorsa memleket meselesi haline gelir” dedi.