ŞAHALİ'NİN BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
Ekut Şahali'nin bugün yapılacak basın toplantısı iptal edildi!
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin bugün saat 10.00’da yapacağı duyurulan basın toplantısı, aynı saatlerde Meclis’te yeni hükümet protokolünün imzalanacak olmasından dolayı basın mensuplarını haber takibi açısından zorda bırakmamak için iptal edilmiştir.
Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Erkut Şahali, basın toplantısı, iptal
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