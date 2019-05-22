AKINCI İLE LUTE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Akıncı ile Lute arasında geçen 20 dakikalık görüşmede, Kıbrıs sorununun mevcut durumu ve yaşanabilecek gelişmeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklaması şöyle:

BM Genel Sekreteri sayın Antonio Guterres’in görevlendirmesi ile Kıbrıs sorunu ile ilgili çabalarına devam etmekte olan geçici danışman Sayın Jane Holl Lute taraflar ile temaslarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, bugün akşam üzeri Sayın Lute’un talebi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı kendisiyle yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşmede bilinen net tutumunu bir kez daha ifade ederek kendisiyle bir durum değerlendirmesi yapmış ve bundan sonraki süreçte yaşanabilecek gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur.