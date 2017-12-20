SAHİBİ SUÇÜSTÜ YAKALADI!

Narkotik ekipleri Gazimağusa’da önceki akşam limanda bir konteynırda yaptığı aramada 822 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi

Devrim DEMİR

Gazimağusa’da önceki gün bilgi üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri, bir konteynırda kaçak nargile geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yılmaz Yazgı adına, gelen konteynırı yakın takibe alan polisler Yazgı’yı suçüstü tespit etti.

Yedek parça var dedi kilolarca tütün çıktı

Edinilen bilgide, Yazgı’nın akşam saatlerinde Serbest Liman’a izinsiz girdiği ve konteynır mühürünü kırarak içindeki malzemeyi almaya çalışırken suçüstü tespit edildi.

Yazgı’dan yapılan sorgulamada, konteynır’da yedek parça ve aksamlar olduğunu beyan etmesi üzerine polis yaptığı aramada 822 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Tutuklanan Yazgı aleyhinde dava okunurken, Gümrük Dairesi’nin ceza kestiği öğrenildi.

Havadis