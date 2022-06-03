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  3. Şahiner,Elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak
Şahiner,Elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak

Şahiner,Elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak

Şahiner,Elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak

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Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor.

İlk güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner KIB-TEK’te yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptı.

Şahiner, elektrik inkişaf nizamnamesine karşı yapılan hatalardan dolayı Kıb-Tek’in zarar uğratılacağını kaydederek, elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak olduğunu söyledi.

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