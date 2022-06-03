Şahiner,Elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak
Şahiner,Elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak
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Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor.
İlk güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner KIB-TEK’te yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptı.
Şahiner, elektrik inkişaf nizamnamesine karşı yapılan hatalardan dolayı Kıb-Tek’in zarar uğratılacağını kaydederek, elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin tek yolunun AKSA ile yolları ayırmak olduğunu söyledi.
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