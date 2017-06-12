SAHTE ALEYNA KRİZİ!

Aleyna Tilki, YouTube’da sahte hesap kurbanı oldu

Kendini Aleyna Tilki adıyla tanıtan kişi klibin yayınlanmasına izin vermediğini beyan edince, YouTube da Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin izlenme rekorları kıran “Cevapsız Çınlama” klibini kapattı. Genç şarkıcı bu karışıklık üzerine Twitter’da “Ben niye kendime telif hakkı koyayım?” diye isyan etti. Konuyla ilgili son açıklama, DMC Genel Müdürü Samsun Demir’den geldi: “YouTube

yetkilileri, Aleyna başvurmuş sanıyor ve işin aslını ona sormadan klibi kapatıyor. Türkiye’ye üçüncü sınıf muamele. Amerika’da böyle bir şey yapılabilir mi? Gerekli merciye başvuruda bulunuyoruz.