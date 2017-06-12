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METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

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Üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisiyle yarın öğleden sonra  yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  bölge yarın serin ve nemli, diğer günler ise  alçak basınç ve sıcak havanın etkisinde kalacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 - 36 ºC,  sahillerde ise 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette,  çarşamba günü ise yer yer kuvvetli esecek.

 

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