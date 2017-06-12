METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisiyle yarın öğleden sonra yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge yarın serin ve nemli, diğer günler ise alçak basınç ve sıcak havanın etkisinde kalacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 - 36 ºC, sahillerde ise 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba günü ise yer yer kuvvetli esecek.
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Etiketler : serin ve nemli hava, yağmur
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