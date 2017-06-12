EGE VE MARMARA'DA DEPREM!

Ege açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi.

Ege açıklarında öğle saatlerinde bir deprem oldu.

İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de de hissedilen bir depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,3 olarak açıkladı.

Marmara Bölgesi ve Ege'den hissedilen depremle ilgili henüz açıklama yapılmadı.