SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE İZİNSİZ İKAMET ETME

Gazimağusa’da, Senegal uyruklu A.K.D.(E-21), Ada Kent Üniversitesi’ne öğrenci kaydı olmadığını bildiği halde, okula kayıt yaptırdığını gösteren öğrenci belgesini sahte olarak düzenleyip, Gazimağusa Kaymakamlığı Öğrenci Muhaceret Ofisi’nde görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdü.

Yapılan soruşturmada adı edilenin 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.