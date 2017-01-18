SAHTE BELGEYLE KAYIT!

Elmas TOKAY

Girne Polis Müdürlüğü, hazırladıkları sahte öğrenci belgeleriyle KKTC genelindeki üniversitelere öğrenci kaydı yaptırdıkları şüphesiyle Sudan uyruklu dört kişiyi tutukladı.

Aldığı bir ihbarı değerlendiren Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği ekibi, önceki gün Girne’de Sudanlı dört kişinin kaldığı eve bir operasyon gerçekleştirdi ve evde sahte öğrenci belgesi hazırlamakta kullanılan bir adet mühür buldu. Evde bulunan Abdullah Huseyin, Muhammet Ali, Mahmood Mahmod ve Sakarşye Qualid isimli zanlıları gözaltına alan polis, evdeki bilgisayarlara da inceleme için el koydu.

Bilgisayarları inceleyerek sahte belge hazırlanmakta kullanılıp kullanılmadıklarını belirleyecek olan polis, yürüttüğü soruşturma kapsamında dört zanlıyı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkararak haklarında üç günlük tutukluluk emri aldı.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada iddia makamı, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru Serhat Özcü’yü tanık olarak dinletti.

Özcü zanlılarla ilgili soruşturmanın yeni başladığını kaydetti ve evden alınan bilgisayarların inceleneceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, tahkikatın selameti için zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi yerinde bulan Yargıç Mesutoğlu, istenilen tutukluluk emrini verdi.

Kıbrıs